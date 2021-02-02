هل ستعيد آبل حساس بصمة أيفون مع أيفون 13 نهاية العام؟

لا يزال هناك بضعة أشهر قبل إطلاق الخط الجديد للهواتف الذكية من أبل، لكن الإشاعات على أيفون 13 لا تتوقف.

تتحدث أحدث الشائعات عن عودة حساس بصمة الإصبع، وهو مخرج محتمل من نظام التعرف على الوجه Face ID ونهاية الشق في الجزء العلوي من الشاشة (النوتش).

بدون “النوتش” الشهير، سيكون أيفون 13 هو أول هاتف من شركة أبل مع شاشة تشغل واجهة الجهاز بالكامل.

الصور التي تم تسريبها حتى الآن لا تظهر أي شق أو أي ثقب في الشاشة، ولكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا هو التصميم النهائي لجهاز أيفون، أو ما إذا كانت الكاميرا الأمامية ستكون تحت الشاشة.

وفقًا للتسريب Mauri QHD، فإن أيفون 13 سيكون له نفس السماكة عند الحواف الأربعة وسيحمل ميزة التعرف على بصمات الأصابع من خلال نفس الشاشة – باستخدام أحدث مستشعر Qualcomm فائق النحافة والذي تم تقديمه في CES 2021. وهذا سيدفع أبل لأن تستخدم لوحات LPTO المقدمة من سامسونج، بمعدل تحديث 120 هرتز.

تقنية التعرف على الوجه (Face ID)، والتي ظهرت لأول مرة على أيفون إكس، قد يتم الاستغناء عنها في عام 2021 حيث لم تعمل تقنية التعرف على الوجه بشكل جيد في ظل استخدام الناس لأقنعة الوجه – وهي ضرورية في خضم جائحة Covid-19.

ومع ذلك، لا تزال هناك تقارير تفيد بأن أبل ستجمع بين Touch ID و Face ID مع بعض التحسينات. تم تأكيد هذه المعلومات من قبل مصادر من وول ستريت جورنال، والتي وفقًا لموظفين سابقين في شركة أبل، تعمل الشركة في الواقع على تطوير تقنية الطباعة الرقمية تحت الشاشة.

وفقًا لـ MacRumors، من المتوقع أن تعود أبل إلى جدول إطلاق أيفون “التقليدي”، والذي تم إيقافه في عام 2020 بسبب الوباء. من المفترض أن تعقد الشركة حدثًا في سبتمبر، مع تقديم أيفون 13 (بشاشة 6.1 بوصة) وثلاثة متغيرات: mini (5.4 بوصة) وPro (6.1 بوصة) و Pro Max (6.7 بوصة).



