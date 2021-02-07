هل ستمكن عملة الإيثريوم من التغلب على البيتكوين؟

ستطلق العقود الآجلة للإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية والحجم اليومي، في وقت متأخر يوم الأحد 7 فبراير في بورصة المشتقات CME، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من الاهتمام المؤسسي المتزايد بفئة الأصول المتطورة هذه.

عملة الإيثريوم، التي عاشت لفترة طويلة في ظل البيتكوين، تحاول الآن أن تجد لها مهرب من هذا الظل.

في حين أن البيتكوين هو المتجر المفضل للقيمة في سوق العملات الرقمية، فقد برز الإيثيريوم كبنية تحتية مالية رائدة، حيث حقق أكثر من 12 مليار دولار في المعاملات اليومية، وفقًا لتقرير مدير الأصول الرقمية GrayScale.

من ناحية أخرى، تسمح قائمة بورصة شيكاغو التجارية للمستثمرين بتنويع مقتنيات التشفير خارج البيتكوين وتوفر وسيلة للمستثمرين للتحوط من تعرضهم للإيثيريوم، مما يفتح سوقًا حيث يمكن التعبير عن المراكز الهبوطية على الأصل بسهولة.

ستتم تسوية عقود إيثر الآجلة، التي تتبع تلك المدرجة في قائمة بيتكوين في ديسمبر 2017، وسيتم تسعيرها بناءً على المعدل المرجعي لـ CME الذي يستمد البيانات من منصات تبادل العملات المشفرة الرئيسية Bitstamp و Coinbase و Gemini و itBit و Kraken.

على جانب آخر، المستثمرون لا يتوقعون خروج أحجام ضخمة، مثلما حدث عندما تم إطلاق عقود البيتكوين الآجلة قبل ثلاث سنوات، ولكن يجب أن يكتسب الأصل قوة دفع كطريقة سهلة للوصول إلى شبكة أخرى قائمة على التشفير.

