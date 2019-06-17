هل سنودع الملكية الشخصية للسيارات بفعل المدن الذكية؟

على الرغم من ازدحام المرور الغريب، لا يزال الكثيرون يستمتعون بقيادة سياراتهم في دبي، لكن التقدم الذي أحرز في قطاع التنقل خلال الفترة الماضية جعل البعض يتساءلون هل سيؤدي ذلك إلى نهاية الملكية الشخصية للسيارات؟

على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا الشهر ، وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) مذكرة تفاهم مع مطور النقل السريع الشخصي Skytran لإدخال أنظمة نقل معلقة في المدينة.

وتتميز هذه الوحدات الصغيرة الحجم بسرعة تنقل تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ويتم تركيبها عادةً على عمق 20 إلى 30 قدمًا فوق سطح الأرض، حيث يقال إن النظام لديه القدرة على نقل عدد أكبر من الأشخاص من طريق سريع مؤلف من ستة حارات.

وتثبت التطورات الكبيرة بأنظمة النقل في الإمارات أن المدن الذكية لم تعد مفهومًا نظريًا ويمكن بالفعل ترجمتها إلى فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية في العالم الواقعي. ويأتي إعلان هيئة الطرق والمواصلات في وقت أصبحت فيه التشييد المفرط في العالم، بقيادة دولة الإمارات، حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم.

وفي دبي، تعمل موانئ دبي العالمية على تطوير أنظمة النقل السريع باستخدام تقنية فيرجن Hyperloop One المغنطيسية لتوصيل البضائع، وكذلك إنشاء روابط بين شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي، بحسب موقع constructionweekonline.

وعلى مسافة ليست بعيدة عن المكتب الرئيسي لموانئ دبي العالمية في جافزا، تتقدم أعمال البناء بثبات على امتداد الخط الأحمر لمترو دبي، والذي يطلق عليه Route 2020، والذي يربط شبكة نقل الركاب المزدحمة بموقع Expo 2020 Dubai.

ويمتد طريق 2020 على بعد 15 كم من مرفأ نخيل ومحطة تاور إلى موقع وورلد إكسبو، ويتألف من 11.8 كم من الطرق السريعة و 3.2 كم من تحت الأرض. ووفقًا لإعلان هيئة الطرق والمواصلات في مارس 2019، تم الانتهاء من أعمال السكك الحديدية لمسار 2020، بينما اكتملت محطات التطوير بنسبة 50-60%.