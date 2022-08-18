هل سوق العملات الرقمية هو كابوس البيئة الجديد؟

السردة النموذجية لوسائل الإعلام السائدة هو أن عملية تعدين البيتكوين، العملة التي تتحدى النظام المالي الحالي بأكمله، تستخدم الكثير من الكهرباء المولدة من الفحم، مما يساهم في تغير المناخ.

ومع ذلك، لا يقال الكثير فيما يتعلق باستخدام مصادر الطاقة من قبل المنظمات المالية التقليدة مثل البنوك التجارية. لكن في هذه المقالة، نحاول التحقيق في كلا الادعاءين. بدون مزيد من المقدمات، دعنا نبدأ!

استهلاك آلية إثبات العمل الخاصة بالبيتكوين بشكل كثيف للطاقة

بغض النظر عن آرائك الشخصية حول البيتكوين، من الصعب إنكار ارتفاع العملة الرقمية. ارتفع سعر البيتكوين بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا في العام الماضي كما لقد زاد سعرها بأكثر من 11 ضعفًا في السنوات الخمس الماضية.

استهلاك الكهرباء بالبيتكوين الصورة: اليكريج

ومع ذلك، فإن هناك جانب البيتكوين أكثر سوداوية. يراقب مركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل استهلاك البيتكوين للكهرباء، والذي ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

يستهلك تعدين البيتكوين الآن الكثير من الكهرباء مثل السويد، مع استهلاك سنوي يقدر بـ 14.7 جيجاوات. إذا وصلت عملة البيتكوين إلى الحد الأعلى لكامبردج البالغ 50 جيجاوات، فسوف تستهلك نفس القدر من الطاقة مثل ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وفقًا للباحثين، في ظل أفضل سيناريو، سيؤدي استخدام البيتكوين إلى ارتفاع درجة الحرارة العالمية لتتجاوز حاجز 2 درجة مئوية في 22 عامًا ، وهو أسرع بكثير مما تتوقعه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. تخطط باريس للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين هذا القرن، في الغالب من خلال نشر الطاقة المتجددة. إذا تم استخدام متوسط ​​معدل اعتماد البيتكوين بدلاً من ذلك ، فسيتم الوصول إلى حد 2 درجة مئوية خلال 16 عامًا ، وفقًا للباحثين.

يشارك باحثو جامعة هاواي وجهة النظر هذه. جمع العلماء البيانات حول استخدام 40 تقنية مختلفة للدراسة "من غسالات الصحون والكتب الإلكترونية إلى الكهرباء والإنترنت، واستخدموا هذه البيانات للتنبؤ بمعدل اعتماد هذه العملة الرقمية في السنوات المقبلة".

الحجة المضادة

في حين أنه من الصحيح أن البيتكوين يستخدم الكثير من الطاقة. ومع ذلك، يُعتقد أن تقييم الأثر البيئي يمثل تحديًا. لسبب واحد، عندما يقوم من يسمون بدعاة حماية البيئة بفحص استهلاك البيتكوين للطاقة، فإنهم غالبًا ما يتجاهلون أرقام النظام المصرفي العالمي الحالي، والذي يستخدم الطاقة ليس فقط للتعامل مع المعاملات المصرفية ولكن أيضًا لتزويد مباني المكاتب وأجهزة الصراف الآلي والفروع المحلية والمرافق الأخرى ، ونقل الأصول الفعلية من مكان إلى آخر.

ومع ذلك، فإن اختيارهم لمقارنة الأدوات الكهربائية المنزلية مثل غسالات الصحون لا يساعد في دعم قضيتهم ضد البيتكوين. كعملة تهدد النظام المالي العالمي الحالي ، يجب مقارنة تعدين البيتكوين بالعملة التي تريد تحديها بشكل مباشر - النظام المالي القديم الذي تهيمن عليه البنوك التجارية والبنوك المركزية - لأي بحث تحليلي حقيقي.

يصر المتحمسون للبيتكوين على أن معظم النقاد ليسوا على دراية كافية عندما يتعلق الأمر بالبصمة الكربونية للعملة الرقمية والتأثير البيئي لتعدين البيتكوين حيث يجادل البعض بأن 75٪ من المعدنين يستخدمون الطاقة المتجددة. يبدو من غير المعقول أن نقول ما إذا كان أحد استخدامات الطاقة أكثر أو أقل إهدارًا من استخدام آخر لأن جميع المستهلكين قد دفعوا أسعار السوق لاستخدام تلك الكهرباء.

خلص باحثو كامبريدج إلى أن: "البصمة البيئية لبيتكوين حاليًا لا تزال هامشية في أحسن الأحوال". يمكن القول حتى أن الحوافز الاقتصادية الكامنة في تعدين البيتكوين تدفع الابتكار في مجال الطاقة المستدامة ، حيث يسعى المعدنون باستمرار إلى زيادة الأرباح عن طريق خفض تكاليف الكهرباء - في عالم أصبحت فيه الطاقة المتجددة بسرعة هي البديل الأكثر فعالية من حيث التكلفة.

والخبر السار هو أن عملات البيتكوين إلى النصف والعرض الثابت البالغ 21 مليون قطعة نقدية سيؤدي في النهاية إلى تقليل العائد إلى الحد الذي سينخفض ​​فيه التعدين بشكل كبير. بحلول عام 2032، ستكون المكافأة لكل كتلة أقل من عملة واحدة، وسيكون هناك ما يقرب من 110 عملات يتم تعدينها يوميًا، وسيتم تداول 98٪ من جميع عملات البيتكوين. لتقريب الصورة، تذكر أنه يتم حاليًا تعدين ما يقرب من 450 بيتكوين يوميًا. عند 50000 دولار لكل عملة، هذا يعني أن عملة البيتكوين تولد 22.5 مليون دولار في القيمة كل يوم ، أو 8.2 مليار دولار كل عام. هذا يدل انه قطاع كبير. للحصول على نفس قيمة لابقاء القطاع كما هو الحال اليوم ، ستحتاج البيتكوين إلى الوصول إلى 200,000 دولار بحلول عام 2032. إذا حدث هذا ، فقد ترتفع تكاليف الكهرباء بشكل كبير.

بينما يُعتقد أن الإجراء كثيف الطاقة ضروري للاقتصاد الرقمي، فإن النظام المصرفي الحالي يستلزم ويهدر المزيد من الطاقة في العمليات القديمة والبطيئة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق Ark Investment Management ومقره نيويورك ، "تعد البيتكوين أكثر كفاءة بشكل ملحوظ من الخدمات المصرفية التقليدية وتعدين الذهب على نطاق عالمي".

كتب Earth Justice و Sierra Club إلى إدارة الحفاظ على البيئة في ولاية نيويورك، ويدفعانها إلى رفض تجديد تصريح Greenidge، مما سيسمح لها برفع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما حذروا من أن ما يقرب من 30 محطة طاقة في شمال ولاية نيويورك قد يتم تحويلها إلى عمليات تعدين البيتكوين، مما يقوض جهود ولاية نيويورك للقضاء عمليًا على جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

إن التعدين إلى حد بعيد النهج الأساسي والأكثر إنصافًا للعالم المادي للتحقق من صحة شيء ما في المجال الرقمي في عالم رأسمالي. إثبات العمل ليست آلية ابتكرها ساتوشي عن طريق الخطأ؛ بل تهدف عملية التعدين إلى أن تكون ميزة باهظة الثمن تسمح بتحويل الكهرباء إلى ذهب رقمي ، مما يجعلها مهمة لبيتكوين.

التحول نحو إثبات الحصة: الإثيريوم 2.0

اكتسبت طريقة إثبات الحصة شعبية على مدى السنوات العديدة الماضية واستخدمتها بعض أكبر مشاريع العملات الرقمية، بما في ذلك سولانا وكاردانو.

كان الهدف الأساسي من إثبات الحصة هو نقل اعتماد الشبكة من قوة الكمبيوتر إلى القوة النقدية، مما سيعزز قابلية توسيع الشبكة وكفاءتها. في إثبات الحصة، يتم اختيار المدققين على أساس "الحصة" التي يمتلكونها في البلوك تشين، أو مقدار هذا الرمز الذي يوافقون على رهنه على الشبكة حتى يتم اعتبارهم مدققين. إن وضع المزيد من العملات المعدنية "على المحك" يعني فرصًا أكبر لتلقي الجائزة بصفتك المدقق الذي ينشر المجموعة التالية.

باختصار، ستستمر عملة البيتكوين في استهلاك طن من الكهرباء طالما أن التعدين مربح وترتفع الأسعار. مستوى الصعوبة لا نهائي تقريبًا، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد والمزيد من قوة الحوسبة طالما استمر المعدون في إغراق السوق بالمزيد من العملات.

نظرًا للقيود المفروضة على عرض البيتكوين، قد يبدو من المعقول استنتاج أن استخدام الكهرباء من البيتكوين سيصل إلى ذروته في وقت ما خلال السنوات العشر القادمة. يمكن للمتشائمين أن يستمتعوا بمعرفة أن المعروض من البيتكوين سيصل إلى أقصى حد له في عام 2140، حيث ستنتج الكتلة أقل من واحد على عشرة ملايين من عملة البيتكوين وسيتم استخراج 0.001 فقط من عملات البيتكوين في غضون أربع سنوات. بافتراض أن قيمة عملة البيتكوين الواحدة لا تتجاوز 8.2 مليار دولار ، يمكننا أن نشعر بالراحة عندما نعلم أن استخدام الكهرباء لتعدين البيتكوين سينخفض ​​في النهاية.