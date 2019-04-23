هل سيغير قانون الاستثمار الجديد قطاع العقارات في أبوظبي؟

سيؤدي التخفيف من قوانين الاستثمار العقاري الأجنبية في أبو ظبي إلى خلق فرص عمل وزيادة الطلب على العقارات، وفقًا لأحد مطوري العقارات الرائدين في الإمارات.

وقال طلال الذهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، لـ CNBC: “لقد تغيرت اللعبة”.

الدار هي أكبر مطور عقاري مدرج في أبو ظبي وواحدة من أكبر الشركات في الإمارات، مع وجود خطط لتسليم حوالي 1500 منزل في عام 2019.

وقال الذهيبي يوم الأحد: “كان لدينا دائمًا اهتمام قوي من المشترين الدوليين، لكن أحد مخاوفهم الرئيسية كان مفهوم ملكية الأراضي”.

وبموجب القوانين الجديدة، يحق لجميع الأجانب امتلاك الأراضي والعقارات التي يشترونها في مناطق الاستثمار. وحتى الآن، كانت الملكية مسموح بها فقط لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان المستثمرون الأجانب مقيدين بعقود إيجار مدتها 99 عامًا.

وأضاف: “نحن متحمسون للغاية بشأن مدى جاذبية هذا القطاع الآن بالنسبة لبعض المستثمرين الدوليين”.

ويأمل مطورو العقارات مثل الدار في أن تشجع المبادرة الإقامة على المدى الطويل وتضخ المزيد من السيولة في سوق العقارات بدولة الإمارات وهو شريان الحياة للاقتصاد الوطني الذي ناضل في السنوات الأخيرة بسبب زيادة العرض والطلب المحدود.

وقال محللون في JLL في تقرير بحثي حديث: “ظل أداء سوق العقارات في أبو ظبي ضعيفًا في الربع الأول من عام 2019”.

وفي قطاع المكاتب، أدى انخفاض نمو الأعمال وإعادة هيكلة الشركات إلى الضغط الإيجابي على الإيجارات. وقد أثر هذا بدوره على الطلب على المساحات السكنية التي شهدت انخفاضًا في متوسط ​​الإيجارات وأسعار البيع “.

وحذر محللون في S&P Global من أن أسعار العقارات في دبي يجب ألا تشهد أي تحسن كبير حتى عام 2022.

وقال الذهيبي: “هذا أمر طبيعي في قطاع العقارات، حيث تحدث هذه الدورات كل بضع سنوات، وهي صحية للغاية ويمكن التنبؤ بها إلى حد ما”، مشيرًا إلى تحسن الأساسيات في الاقتصاد. “النفط بسعر جيد اليوم، الإنفاق الحكومي عاد إلى مستوى جيد، لكن الأهم من ذلك، كان هناك بعض القرارات الحكومية الثاقبة التي صدرت خلال الفترات القليلة الماضية. ”

وأجرت الحكومة تغييرات كبيرة على قوانين التأشيرات، وسنت العديد من إجراءات التحفيز والإصلاحات لإذكاء الطلب في قطاع العقارات ودفع النمو في الاقتصاد غير النفطي.

وتؤدي التغييرات أيضًا إلى جعل اللوائح في العاصمة أقرب إلى دبي ، حيث يمكن للأجانب بالفعل شراء العقارات ذات الملكية الحرة في مناطق الاستثمار.

وقال الضيبي: “مع كل ذلك ، نأمل أن نرى المزيد من فرص العمل في أبو ظبي ، وزيادة الطلب على العقارات في جميع فئات الأصول”.

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