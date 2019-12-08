هل ميزة الاتصال الجديدة من واتساب ستعمل في الإمارات؟

أصبح تطبيق WhatsApp المملوك لـ Facebook أحدث مزود لخدمات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) يدعم ميزة انتظار المكالمات حتى في الوقت الذي تخطت فيه الشركة إضافة تعليق المكالمات في الوقت الحالي.

وعندما تتحدث بالفعل على الهاتف ويحاول شخص آخر الاتصال بك، فإن معظم الهواتف والمشغلين يعلمون أن لديك مكالمة قيد الانتظار.

وهناك عدد قليل جدًا من خدمات VoIP التي تدعم ذلك، رغم أن WhatsApp لم يكن بينها حتى الآن، وفقًا لتقرير Android Police.

وفي وقت سابق، عندما يحاول شخص ما الاتصال بك على WhatsApp أثناء اتصالك بالفعل على الهاتف، سوف يسمع رنيناً في التطبيق، لكن لا أحد سيجيب وسوف يتم قطع الاتصال بعد ذلك.

وحظرت دولة الإمارات العربية المتحدة مكالمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) وبدلاً من ذلك يتعين على السكان استخدام تطبيقات VoiP المعتمدة محليًا مثل Botim و C’Me و HiU Messenger. وكان مسؤول كبير قد قال الشهر الماضي إن الإمارات قد ترفع الحظر على مكالمات WhatsApp، ولن يكون مستخدمو واتساب قادرين على استخدام الميزة الجديدة ما لم يتم رفع الحظر عن التطبيق.

وفي الوقت نفسه يملك أحدث تحديث WhatsApp beta ثلاثة خيارات جديدة للوضع المظلم على التطبيق.

وهناك خيار آخر ، وهو “Set by Battery Saver”، حيث سيتم تنشيط الوضع المظلم فقط عندما ينخفض ​​مستوى بطارية الهاتف الذكي إلى ما دون نقطة معينة. ويقال إن هذا الخيار متاح فقط للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android 9.0 أو الأحدث، بحسب خليج تايمز.