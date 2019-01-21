ما مدى تأثر الإمارات ببريكست؟!

ستزيد البريكست التجارة بين المملكة المتحدة والإمارات

في حين أن اقتصاد الإمارات قد يكون معزولًا بسبب موجات الصدمة التي أوجدها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن تظل بعض الآثار محسوسة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، مع بعض القطاعات التي تستفيد والبعض الآخر يمكن أن يتضرر.

ومع ربط الإمارات ودول الخليج الأخرى عملاتها بالدولار واعتماد الإيرادات بشكل كبير في المنطقة على مبيعات النفط، من المرجح أن تكون الصدمات الناتجة عن تقلبات الجنيه الاسترليني محدودة.

وفي الجانب المشرق، ستزيد البريكست التجارة بين المملكة المتحدة والإمارات، وستشق الخدمات والمنتجات الرئيسية من المملكة المتحدة طريقها إلى الإمارات بسهولة أكبر.

ومن ناحية أخرى، قد يؤثر خروج بريطانيا القوي على استثمارات المملكة المتحدة في صناعة العقارات في الإمارات.

ويقول لقمان أوتونجا محلل الأبحاث في FXTM “هناك قطاع آخر سيشهد ضربة قوية، حيث يمكن للسياحة أن تتأثر بسبب ضعف الجنيه والذي يؤثر على القوة الشرائية للشعب البريطاني الذي يزور الإمارات”.

وفازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باقتراح حجب الثقة في البرلمان بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 صوتا الأسبوع الماضي. وقد فتحت ماي على الفور محادثات مع خصومها في محاولة لكسر الجمود ويجب أن تعود إلى البرلمان لوضع خطة جديدة، وتأمل الأسواق أن تؤدي هذه المحادثات إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو تأجيله أو حتى إجراء استفتاء آخر.

ونتيجة لذلك، قد تكون الأسواق متحمسة للغاية بشأن الكيفية التي ستتطور بها الأمور، حسبما جاء في بحث أجراه مصرف الإمارات دبي الوطني، بحسب صحيفة “خليج تايمز”.

وأشارت أنيتا ياداف، كبيرة المديرين ورئيسة أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن المملكة المتحدة ليست من بين الشركاء التجاريين الكبار لدولة الإمارات، وبحسب بيانات “بلومبرغ”، بلغ إجمالي التجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة حوالي 9.6 مليار دولار في عام 2017، والتي ربما تتركز في قطاعات الاستثمارات العقارية والسياحية.

وأشارت “ياداف” إلى أنه بغض النظر عن نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التأثير على الإمارات سيكون بشكل غير مباشر على أسعار صرف العملات بسبب ربط الدرهم بالدولار.

وأضافت: “أي ضعف في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار سيضعفه أيضا مقابل الدرهم. وهذا بدوره سيجعل من الأرخص بالنسبة لسكان الإمارات الاستثمار في المملكة المتحدة، لكن سيصبح الأمر أكثر تكلفة لسكان المملكة المتحدة للسفر أو الاستثمار في الإمارات”.

كما يرى فيجاي فاليشا، كبير محللي السوق في شركة سينتوريال فاينانشيال، إن صفقة البريكست لن تؤثر على السياحة، وكذلك الاستثمارات العقارية في الإمارات. وقد تجاوزت الاستثمارات البريطانية في دبي العقارية وحدها 9 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.

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