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هل يصبح الرئيس الجديد للبنك الدولي مخلب ترامب لاقتناص الدول؟

هل يصبح الرئيس الجديد للبنك الدولي مخلب ترامب لاقتناص الدول؟
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