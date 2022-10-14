هل يصل الدولار الى 25 جنيهاً؟ تعرَّف على سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري دون تراجع، ليصمد الجنيه وسط جرعة من التفاؤل مع إعلان الحكومة المصرية عن مبادرة لاستيراد المصريين العاملين بالخارج لسيارت الاستعمال الشخصي بدون سداد أي جمارك أو ضرائب.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في مصر داخل البنك المركزي عند 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.70 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ولم يتغير سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 14 أكتوبر في البنك الأهلي المصري ليستقر عند مستوى 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس الوتيرة استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) حيث سجل عند سعر صرف 19.65 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.71 جنيهاً مصرياً للبيع.

هل يصل الدولار الى 25 جنيهاً؟

بخصوص ما يتردد حول ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 25 جنيهاً خلال الفترة الحالية، نفى العديد من خبراء الاقتصاد إمكانية الوصول إلى هذا السعر، لا سيّما في ظل التدابير الجديدة التي تتبعها الدولة لتوفير العملة الصعبة من الخارج عبر العديد من المبادرات.