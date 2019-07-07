هل يقود إكسبو 2020 خطط النمو للشركات في الإمارات؟

تتوقع أكثر من أربعة أخماس (82 في المائة) من الشركات الإماراتية أن تنمو خلال العامين المقبلين، مدفوعة بمعرض إكسبو 2020 دبي وخططها الاستثمارية وفقًا لبحث صادر عن HSBC.

إن زيادة الثقة في الأعمال التجارية تجعل الإمارات واحدة من أكثر الأسواق تفاؤلاً في العالم من حيث النمو على مستوى العالم، خلف إندونيسيا والهند والصين والمكسيك فقط.

ووفقًا لدراسة HSBC الجديدة التي شملت أكثر من 2500 شركة في 14 دولة، تنوي الشركات الإماراتية اتباع خطط استثمارية قوية لدفع النمو على المدى المتوسط.

وما يقرب من ثلثي الشركات تخطط لزيادة الاستثمار بأكثر من 5 في المئة مع التركيز على الغالبية العظمى من موظفي المهارات (56 في المائة).

وأضاف التقرير أن 78 في المئة من المسؤولين على الشركات يعتقدون أن مزيج المهارات والتنوع في القوى العاملة لديهم سيطور في أعمالهم على المدى المتوسط، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وذكر التقرير أن الابتكار لا يزال في طليعة تحقيق النمو، مضيفًا أنه على الرغم من أن 37 في المائة من الشركات الإماراتية حددت التكلفة كحاجز، فإن 86 في المائة من الشركات تتوقع أن تساهم التكنولوجيا في تطورها.

ويُنظر إلى إنترنت الأشياء (68 بالمائة) و ​​5جي (66%) والذكاء الاصطناعي (63 بالمائة) على أنها أكبر الفرص لتسهيل زيادة السرعة في السوق وشفافية الأعمال وتحسين الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.

إن الرغبة في العمل في مستقبل أكثر صداقة للبيئة واضحة أيضًا مع أكثر من ثلث الشركات الإماراتية التي تنوي زيادة الاستثمار في الاستدامة، منها 60 في المئة تنوي تحقيق ذلك بأكثر من 5 في المئة.

وقالت بعض الشركات إنها تخطط لتحسين تصنيع المنتجات أو تحديث المصانع / المباني أو المعدات. وسيركز آخرون على الاستثمار في ممارسات الاستدامة.

وقال مايك ديفيس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في HSBC الإمارات: “لا يزال معرض إكسبو 2020 هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى هذه الثقة القوية بالنمو. ومع مشاركة 190 دولة وتوقع أكثر من 25 مليون زيارة لمعرض إكسبو 2020، ترى الشركات كيف يمكن لهذا الحدث الدولي أن يربط الشركات في جميع أنحاء العالم وسيكون حافزًا على فرص نمو أكبر”.

وأجريت مقابلات المسح في الإمارات وأستراليا وكندا والبر الرئيسي للصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مايو.