البوابة - هل لديك فضول حول كيفية تعدين البيتكوين في المنزل؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت محظوظ - نحن هنا لاستكشاف الجدوى حتى تعرف كيف يمكنك البدء.

حظيت البيتكوين، أول عملة رقمية لامركزية في العالم، باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. يشعر الكثير من الناس بالفضول بشأن عملية تعدين البيتكوين وما إذا كان من الممكن تعدينها في المنزل. في هذه المقالة، سنناقش خصوصيات وعموم تعدين البيتكوين وما إذا كان خيارًا قابلاً للتطبيق للأفراد لتعدين البيتكوين من منازلهم.

ما هو تعدين البيتكوين؟

تعدين البيتكوين هو عملية إضافة معاملات جديدة إلى بلوكتشين البيتكوين وتأمين الشبكة. يستخدم المعدنين برامج وأجهزة متخصصة لحل المشكلات الرياضية المعقدة، وعندما يجدون حلاً، تتم مكافأتهم بعملة البيتكوين التي تم سكها حديثًا. هذه العملية ضرورية لعمل شبكة البيتكوين وتساعد على منع الاحتيال والتزوير.

هل يمكنك تعدين البيتكوين في المنزل؟

الإجابة المختصرة هي نعم، من الممكن تعدين البيتكوين في المنزل. لم يكن هناك الكثير من المعدنين عندما بدأت البيتكوين في الأصل. في الواقع، كان الأشخاص الوحيدون الذين استخدموا أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم لتعدين البيتكوين في ذلك الوقت هم ساتوشي ، مبتكر البيتكوين ، وصديقه هال فيني. بدأ معدنو العملات الرقميد محمد علي بالإشارة إلى أن "التعدين في المنزل يعالج العديد من المشكلات. يتم حل جميع مشكلات الرقابة وصعوبة فتح حساب مصرفي والمخاطر المرتبطة باستخدام خدمات اعرف عميلك (اعرف عميلك).

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ومع ذلك، لا ينصح به لمعظم الناس. يتطلب تعدين البيتكوين أجهزة متخصصة والكثير من الكهرباء ، والتي قد تكون باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت عملية التعدين تنافسية بشكل متزايد ، وأصبح من الصعب الآن على الأفراد الاستفادة من تعدين البيتكوين في المنزل.

وتابع علي: "يمكن أن يكون الحصول على ASICs للتعدين مهمة شاقة". هناك العديد من المحتالين هناك. تعد الضوضاء والحرارة قضيتين رئيسيتين في التعدين المحلي. ناقش المتحدثون كيف حاولوا معالجة هذه القضايا. تمت مناقشة منتجين جديدين وتكنولوجيا التبريد بالغمر على نطاق واسع. يعمل محبو العملات الرقمية على حل هذه المشكلات؛ هذا ما نفعله".

وأوضح أن "أجهزة ASIC هي آلات صناعية وليست مخصصة للاستخدام المنزلي". تتطلب هذه الآلات قدرًا كبيرًا من الطاقة: تعد الخدمة بجهد 240 فولت على قاطع بقوة 20 أمبير نموذجية. إنهم يولدون حرارة ويكونون بصوت عالٍ للغاية - فقط اسأل أي عائلة من المعدنين في المنزل. ضع في اعتبارك شيئًا بصوت عالٍ واضرب ضوضاءه في اثنين.

السبب الرئيسي للصعوبة المتزايدة لتعدين البيتكوين في المنزل هو أن صعوبة التعدين زادت بشكل كبير بمرور الوقت. هذا يعني أن الشبكة أصبحت أكثر أمانًا وأن القوة الحسابية اللازمة لتعدين البيتكوين آخذة في الازدياد. لكي تكون قادرًا على المنافسة ، ستحتاج إلى الاستثمار في أجهزة باهظة الثمن ومتخصصة ، مثل معدني ASIC (الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات).

بدائل التعدين المنفرد في المنزل

إذا كنت لا تزال مهتمًا بتعدين البيتكوين ، فقد يكون الانضمام إلى تجمع التعدين أكثر فعالية من حيث التكلفة. تجمعات التعدين هي مجموعات من المعدنين الذين يجمعون قوتهم الحسابية ويقسمون المكافآت. من خلال الانضمام إلى تجمع التعدين ، يمكنك زيادة فرصك في كسب مكافأة وتقليل تكاليف الكهرباء والأجهزة.

ومع ذلك، من المهم اختيار مجموعة تعدين ذات سمعة طيبة وجديرة بالثقة، حيث قد يأخذ البعض نسبة مئوية من المكافآت أو يكون لديه رسوم خفية. يجب أن تدرك أيضًا أن الانضمام إلى تجمع التعدين لن يضمن الأرباح ، حيث سيتم تقسيم المكافآت بين جميع المشاركين.

شراء البيتكوين مباشرة

أحد البدائل لتعدين البيتكوين هو شرائها مباشرة من المنصة. هذه طريقة أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في البيتكوين ، حيث لا تحتاج إلى الاستثمار في أجهزة باهظة الثمن أو القلق بشأن تكاليف الكهرباء. يمكنك شراء البيتكوين باستخدام عملة تقليدية أو عملة مشفرة أخرى ، وتخزينها في محفظة آمنة لاستخدامها في المستقبل.

خاتمة

في الختام ، يمكن أن يكون تعدين البيتكوين في المنزل ممكنًا ، لكن لا ينصح به لمعظم الناس. أصبحت العملية تنافسية بشكل متزايد وتتطلب استثمارًا كبيرًا في الأجهزة المتخصصة والكهرباء. قد يكون الانضمام إلى تجمع التعدين خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة، ولكن من المهم اختيار مجموعة موثوقة وجديرة بالثقة. البديل هو شراء البيتكوين مباشرة من منصة تداول، وهي طريقة أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في البيتكوين. سواء قررت تعدين البيتكوين أو شرائه مباشرة، من المهم إجراء البحث وفهم المخاطر والفوائد قبل اتخاذ قرار.