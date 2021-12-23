هل يمكن لروبوت مصري أن يحل مكان المعلم؟؟

قدم برنامج الفرصة، المذاع عبر قناة اون، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، فكرة مشروع روبوت يشرح الدروس لتطوير العملية التعليمية.
وخلال البرنامج، قال منفذ المشروع، :"اسمي عمرو ومعايا اخويا أحمد، ومشروعنا عن تطوير العملية التعليمية في مصر، من خلال روبوت مهمته يشرح للطالب الدروس بطريقة مبسطة سهلة."
وخلال الفقرة، جاوب الروبوت على أسألة منفذي المشروع، ولم يحصل المشروع على النجاح والاستمرار في المسابقة.
من جانبه علق منفذ المشروع، :"شايف ان الموصوع يحتاج لتواصل اكتر مع المشروع ليحدث فهم حقيقي".
Via SyndiGate.info
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