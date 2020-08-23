هواتف BlackBerry تعود من جديد بنظام أندرويد مطلع عام 2021

تم ترخيص علامة BlackBerry التجارية التي كانت تحظى باحترام مرة أخرى من قبل شركة تأمل في استخدام اسم مألوف لإحداث تأثير في سوق هواتف Android التنافسية.

هذه المرة، هي شركة ناشئة جديدة في تكساس تدعى OnwardMobility تتولى زمام الأمور، وتعد بإطلاق جهاز BlackBerry 5G مع Android ولوحة مفاتيح QWERTY فعلية في عام 2021.

لا يُعرف سوى القليل عن الجهاز، بما في ذلك حجم الشاشة أو المواصفات الداخلية، لكن OnwardMobility أخبرت The Register أنها ستأتي بتصميم لوحة مفاتيح جديد تمامًا “سيعكس قيم العلامة التجارية من تجربة كتابة لوحة المفاتيح وتجربة الإدخال.”



يبدو أن OnwardMobility ستوجه الجهاز لعملاء المؤسسات، مع التركيز على قدرة الهاتف على إنجاز العمل أثناء التنقل وميزاته الأمنية. كل هذا منطقي، بالنظر إلى أن هذه هي السمات التي جذبت الكثير من العملاء إلى أجهزة BlackBerry في الماضي.

يبدو أيضًا أن الجهاز لن يكون معيارًا رئيسيًا، ولكن من المحتمل أن يكون متوسط ​​المدى. كما قال بيتر فرانكلين، الرئيس التنفيذي لشركة OnwardMobility لـ The Register: “أهم ما في ذهننا ليس فقط صنع الجهاز الأكثر أمانًا وإنتاجية، ولكن أيضًا كونه جهازًا يوميًا. وهذا يعني أشياء مثل الكاميرا من الدرجة الأولى والمواصفات الأخرى التي تتوقعها من هاتفك اليومي. في الوقت نفسه، نعلم أننا يجب أن نكون قادرين على المنافسة، وكذلك أسعارنا “.

يجدر بنا أن نتذكر كيف كانت رحلة BlackBerry كعلامة تجارية غريبة. كانت أجهزة BlackBerry ملكًا لعالم الهاتف المحمول في أواخر الفترات، ولكن بعد ذلك انطلق Android وiOS وانخفضت المبيعات.

كان هناك نوع من إعادة التشغيل من عام 2013 فصاعدًا، عندما تم إصدار عدد من الأجهزة التي تعمل بنظام BlackBerry 10 (بما في ذلك BlackBerry Passport ذي الشكل المربع الرائع). بعد ذلك، في عام 2015، تحولت الشركة أخيرًا إلى Android باستخدام BlackBerry Priv ولوحة المفاتيح المنزلقة للخارج. في عام 2016، توقفت عن صنع هواتفها الخاصة تمامًا ورخصت العلامة التجارية للشركة المصنعة الصينية TCL. ستفقد TCL حقوق هذه العلامة التجارية اعتبارًا من 31 أغسطس من هذا العام، مما مهد الطريق على ما يبدو أمام OnwardMobility للانتقال إليها. متوفر في السوق الهندي.)



سيتم تصنيع الهاتف الجديد من قبل FIH Mobile، إحدى الشركات التابعة لعملاق التصنيع Foxconn. سيكون متاحًا في أمريكا الشمالية وأوروبا “في النصف الأول من عام 2021”.