هواوي: الإيرادات قد تتراجع بمقدار 30 مليار دولار خلال عامين

حذر "رين شينجفي" مؤسس شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز" من تراجع إيرادات الشركة بمقدار 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

يذكر أن مبيعات "هواوي" بلغت خلال العام الماضي أكثر من 100 مليار دولار، قبل أن تتعرض للعقوبات الأمريكية في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الحالي.

وقال "رين" إن "هواوي" ستخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت "سنحافظ على مستويات استثماراتنا في الأبحاث والتطوير للمساهمة في تقدم المجتمع البشري".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قررت فرض عقوبات على "هواوي" الصينية، بما في ذلك منع الشركات الأمريكية من التعامل معها بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية وهو ما يعني أن "هواوي" لن تتمكن من الحصول على الكثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية مثل "كوالكوم" و"إنتل" و"جوجل" و"مايكروسوفت".

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