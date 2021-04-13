هواوي: العقوبات الأميركية على الشركة مسؤولة جزئيا عن النقص المستمر في الرقائق العالمية

قالت شركة Huawei يوم الإثنين إن العقوبات الأمريكية على الشركة مسؤولة جزئيًا عن النقص المستمر في الرقائق العالمية .

وقال إريك شو ، رئيس مجلس الإدارة المتناوب لشركة Huawei ، إن العقوبات المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية خلال العامين الماضيين "تضر بصناعة أشباه الموصلات العالمية" لأنها "عطلت العلاقة الموثوقة في صناعة أشباه الموصلات".

وفي حديثه إلى المحللين في شنتشن في قمة المحللين في هواوي ، قال شو: "العقوبات الأمريكية هي السبب الرئيسي الذي يجعلنا نشهد الذعر في تخزين الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "البعض منهم لم يخزن أي شيء ، ولكن بسبب العقوبات ، أصبح لديهم الآن مخزون لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر".

وقامت Huawei نفسها بتكوين مخزون من الرقائق لمحاولة ضمان استمرار أعمالها - التي تركز على معدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية - كالمعتاد.

واضطرت بعض الشركات في الصناعات الأخرى ، مثل قطاع السيارات ، إلى إيقاف عملياتها مؤقتًا نتيجة لنقص الرقائق. وكان من المقرر أن يلتقي المسؤولون التنفيذيون في مجال السيارات وقادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة عن بُعد مع الرئيس جو بايدن يوم الاثنين.

وحتى وقت قريب ، كانت سلسلة توريد أشباه الموصلات "تعمل على افتراض أنها يجب أن تكون مرنة مع عدم وجود مخزونات" ، كما قال شو ، أحد المديرين التنفيذيين الثلاثة لشركة Huawei الذين يتناوبون على رئاسة مجلس الإدارة.