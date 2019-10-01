هواوي تبيع مليون "ميت 30" خلال 3 ساعات رغم الحظر الأمريكي

أدى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكيةعلى شركة هواوي، ومحاولة منعها من التعامل مع جوجل ، إلى وضع الهاتف الرائد في الآونة الأخيرة لشركة الهاتف الصينية "ميت 30" في منطقة غامضة.

ولكن الشركة الصينية العملاقة أعلنت من مدينة ميونيخ الألمانية رسميا عن طرح سلسلة الهاتف الذكي الجديد، وتم الإعلان عن سعره في أوروبا بحسب سكاي نيوز .

ومع ذلك، لا توجد معلومات عن موعد طرح الهواتف للبيع في الأسواق، وعلى الأرجح، لأن هواوي ترغب في حل مشكلة جوجل قبل طرح سلسلة هواتف "ميت 30" دوليا.

ومع ذلك، ففي الصين يتعلق الأمر بالعمل المعتاد لشركة هواوي، حيث تم طرح أجهزة "ميت 30" و"ميت 30 برو" للبيع يوم الخميس الماضي.

ووفقا لشركة هواوي، فقد تم بيع مليون وحدة في غضون 3 ساعات فقط.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن التحقق من الأرقام التي أعلنتها شركة هواوي، لكونها شركة خاصة، فإن صور الحشود في متجر شينزن الرئيسي الجديد لهواوي تكشف عن طوابير طويلة واكتظاظا كبيرا للراغبين في شراء الجهاز.

علاوة على ذلك، فقد نفد المخزون في موقع تاوباو الصيني، للتسوق عبر الإنترنت، في الوقت الحالي، والموديلات المستوردة من "ميت 30" معروضة للبيع في هونغ كونغ بزيادة قدرها 1500 دولار هونغ كونغ، وهي مؤشرات على تفوق الطلب على العرض.