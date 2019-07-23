"هواوي" تشطب 600 وظيفة في الولايات المتحدة

أكدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" عزمها شطب 600 وظيف في وحدة "فيوتشروي تكنولوجيز" للبحث والتطوير التابعة لها في الولايات المتحدة، بعدما وضعت الإدارة الأميركية الشركة على قائمة سوداء تجارية.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الشطب تأتي على خلفية "تقليص العمليات التجارية بسبب الولايات المتحدة".

وأضافت في البيان :"مثل هذه القرارات لا يكون من السهل أبدا اتخاذها"، مشيرة إلى أن المتضررين من القرار سيحصلون على مكافآت نهاية خدمة.

ومن المقرر أن تستمر وحدة فيوتشروي، التي يعمل بها نحو 1500 موظف بتكلفة تشغيلية 510 ملايين دولار في 2018، في العمل.

وهذا هو أول شطب تعلنه الشركة منذ إدراج وزارة الخارجية الأميركية لها على قائمة سوداء في مايو الماضي.

كان "رن تشنج فاي" مؤسس شركة هواوي أعلن الشهر الماضي خفض التوقعات المتعلقة بإيرادات الشركة لهذا العام بـ30 مليار دولار بسبب القرار الأمريكي. إلا أنه أكد أن الشركة "لن تخفض عدد موظفيها بشكل كبير".

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بمساعدة الحكومة الصينية على التجسس على دول أخرى. وتنفي هواوي وبكين هذه الاتهامات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت منتصف الشهر الجاري أن الشركة تخطط لتسريح عدد من موظفيها في الولايات المتحدة.

وذكرت في حينه أنه تم إبلاغ عدد من موظفي الشركة الصينيين العاملين بالولايات المتحدة بأن أمامهم خيار العودة إلى الوطن والاستمرار في العمل بالشركة.