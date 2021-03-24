هواوي تلغي ميزة الضوضاء الذكية في منتجها الجديد FreeBuds 4i

أعقب الارتفاع الكبير في أعداد الجماهير التي تحولت نحو الأجهزة المدمجة للترفيه في الأشهر القليلة الماضية زيادة في الطلب على الملحقات لتعزيز التجربة.

من الألعاب عبر الإنترنت إلى الموسيقى أثناء التنقل، أصبحت أجهزة الصوت القوية والمحمولة ضرورية للمستخدمين الذين يتطلعون إلى جذب انتباه المحتوى المعروض. نستعرض لكم سماعات FreeBuds 4i الجديدة من Huawei

يتصاعد السباق للحصول على حصة في السوق بين الأجهزة القابلة للارتداء مع قيام كبار الشركات مثل LG وApple بتقديم عروض متعددة عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن اللاسلكية.

رفعت العلامة التجارية الصينية Huawei أيضًا الرهان من خلال إطلاق سماعات الأذن التي تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات وتقنية إلغاء الضوضاء التي تعمل بالخوارزمية، والتي تهدف إلى خلق تجربة غامرة.

تم تصميم FreeBuds 4i من الشركة التقنية الكبيرة، لتناسب بشكل مريح بفضل بنية إلكترونية ثلاثية الأبعاد، والتي تغلق الأذنين أيضًا بسبب الانقطاعات الخارجية. للتأكد من عدم سقوط سماعات الأذن أثناء تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء بالداخل.

بصرف النظر عن ضمان التشغيل المستمر لفاصل زمني طويل، تدعم بطارية الجهاز المكالمات الصوتية لأكثر من ست ساعات، وتعد بطارية 215 مللي أمبير في العلبة بتشغيل FreeBuds لمدة 22 ساعة أخرى.

نظرًا لجودة الصوت، فإن سماعات الأذن مدعومة بخوارزمية تتكيف مع بيئات صاخبة محددة مثل مراكز التسوق المزدحمة ومحطات المترو والمكاتب، لمنع الاضطرابات الخارجية. كما هو الحال مع معظم أقرانه المتميزين، تستخدم FreeBuds 4i أيضًا الميكروفونات لاكتشاف الضوضاء غير المرغوب فيها، ومواجهتها عن طريق إرسال موجات صوتية عكسية.

ولكن في حالة شعور المستمعين بالفضول بشأن المناطق المحيطة، يمكنهم دائمًا تشغيل وضع الوعي عن طريق الضغط مع الاستمرار على FreeBuds. يتيح المفتاح السلس الذي يعمل باللمس للمستخدمين سماع الأصوات من حولهم دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن.

يبدو أن ميزات إلغاء الضوضاء والبطارية الأكثر متانة هي عروض Huawei التي تهدف إلى تحدي Apple، حيث يبلغ سعر FreeBuds 4i حوالي 300 درهم إماراتي.