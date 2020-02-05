هولندا تقدم منح مالية لتشجّع المواطنين على اقتناء سيارة كهربائية

اعتمدت السلطات الهولندية خطة من أجل الحدّ من انبعاثات الغازات ذات الصلة بالاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، وذلك من خلال تقديم منح مالية للمواطنين لاقتناء سيارة كهربائية، حديثةً كانت أم مستعملة.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الهولندية، “آر تي إل” يوم أمس الاثنين، فإن بإمكان الأشخاص الذين يعيشون في هولندا، الحصول من الحكومة على مبلغ 4 آلاف يورو في حال شرائهم سيارة كهربائية جديدة، على أن يكون الحد الأدنى لسعر السيارة هو 45 ألف يورو، مضيفاً أنه في حال اختار الشخص شراء سيارة كهربائية مستخدمة، فإن الحكومة تقدم له منحة تبلغ ألفي يورو.

وأشار التقرير إلى أن ثمّة شروط لمقدمي طلب الحصول على هذه المنحة، منها أن تفي السيارة بالمعايير التي وضعتها الحكومة، وأن يتم شراؤها من شركة متخصصة في بين السيارات، إذ لن يحصل الشخص على المنحة في حال ما اشترى السيارة عبر إعلانات مواقف لشراء وبيع السيارات في الشبكة العكبوتية، وذلك منعاً لعمليات احتيال محتملة.

وحسب التقرير، فمن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة لبرنامج دعم اقتناء السيارات الكهربائية في الأسابيع القادمة، علماً أن القرار سيصبح نافذاً مع بداية شهر تموز/يوليو القادم.

والجدير بالذكر أن محكمة هولندية كانت أصدرت قراراً في العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري للعام 2020 بما لا يقل عن 25 بالمئة عن مستويات التسعينيات القياسية، في سابقة يعطي دعما قانونيا للفكرة بأن التغير المناخي يمثل خطرا على صحة الإنسان، بحسب موقع يورو نيوز.