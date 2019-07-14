"هيونداي" تزود مركباتها بنظام متطور لتجنب الحوادث

قالت شركة هيونداي موبيس، أكبر شركة لصناعة قطع غيار السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنها سوف تطبق نظاماً متطوراً لتجنب الحوادث ابتداء من عام 2021.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إنها طورت نظام تحذير السائق، الذي يكشف القيادة إذا كان السائق في حالة نعاس أو في حالة عدم انتباه أثناء القيادة، مما يساعد في تجنب الاصطدام.

وتعتزم الشركة تطبيق النظام على ما تنتجه شركة هونداى موتور من سيارات الفان والشاحنات، ثم على الحافلات وسيارات الركاب.

وقال متحدث باسم الشركة "الشركة سوف تستمر في إجراء الاختبارات على هذه التكنولوجيا في ميادين الاختبار الخاصة بها وفي الطرق الخالية حنى بدء تطبيقها عام 2021".

ويشار إلى أن التكنولوجيا الحالية ترسل تحذيراً للسائق بناء على حركة الرأس وجفن العين، ولكن نظام التحذير الجديد يكشف أيضا هوية السائق المسجل وحركة حدقة العين وجميع المعلومات المتعلقة بقيادة المركبة. وجاء في بيان الشركة أنه يمكن لعدد يصل إلى عشرة سائقين تسجيل أنفسهم في النظام.