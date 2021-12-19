هيونداي تعلن أن المبيعات العالمية للسيارات الصديقة للبيئة تجاوزت 10 %

كشفت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة تجاوزت نسبة 10 % من مبيعاتها للسيارات على مستوى العالم لأول مرة هذا العام وسط تزايد الطلب على السيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر تكتل للسيارات في البلاد الذي يضم شركتي هيونداي وكيا قال إن الشركتين باعتا ما مجموعه 656 ألفا و 479 سيارة صديقة للبيئة على مستوى العالم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بنسبة بلغت 10.7 % من إجمالي مبيعاتها البالغة 6.12 مليون وحدة.

وأوضحت بيانات المجموعة أن النمو يمثل زيادة حادة عن مبيعات عام 2015، حيث شكلت المبيعات السنوية لهذه السيارات في ذلك الوقت 1% فقط من مبيعات هيونداي وكيا