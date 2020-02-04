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هيونداي توقف بعض خطوط إنتاج السيارات بسبب تفشي "كورونا" في الصين

منشور 04 شباط / فبراير 2020 - 07:26
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن متحدث باسم هيونداي أنها تتشاور بشأن وقف مزيد من خطوط الإنتاج اعتمادا على مستقبل التطورات بشأن ذلك الفيروس
شركة هيونداي موتور
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أعلنت شركة هيونداي موتور عن تعليق بعض خطوط إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بسبب نقص المكونات التي تأتي من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلنت شركة هيونداي موتور عن تعليق بعض خطوط إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، بسبب نقص المكونات التي تأتي من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن متحدث باسم هيونداي أنها تتشاور بشأن وقف مزيد من خطوط الإنتاج اعتمادا على مستقبل التطورات بشأن ذلك الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين ، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة

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Via SyndiGate.info


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