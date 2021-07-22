واتساب تختبر حماية النسخ الاحتياطية للمحادثات بكلمة مرور خاصة

تختبر واتساب ميزة جديدة على تطبيقها لتعزيز حماية المستخدمين والحفاظ على رسائله مشفرة من خلال ميزة تسمح بإنشاء كلمة مرور خاصة بالنسخ الاحتياطية للمحادثات قبل رفعها على الخدمات السحابية مثل جوجل درايف.

ويسمح تطبيق واتساب للمستخدمين بتخزين المحادثات وعمل نسخ احتياطية منها ومن ثم رفعها إلى الخدمة السحابية مثل جوجل درايف للعودة لها حين الحجة أو تحميلها مجددًا عند فقدان التطبيق أو حدوث خلل في الهاتف أو تغيره، وبالتالي تجنب أي ضياع للمعلومات الموجودة في المحادثات.

وتهدف الشركة من خلال الميزة الجديدة إلى حماية تلك النسخ الاحتياطية بشكل أكبر من خلال ميزة تسمح بوضع كلمة مرور للنسخ الاحتياطية، وبالتالي لن يتمكن أي أحد من فتحها واستعادتها إلا من خلال تلك الكلمة، أي أنه حتى مع إمكانية وصول أحدهم إلى الخدمة السحابية والحصول على النسخ الاحتياطية، فلن يتمكن من فتح تلك المحادثات ومعرفة محتواها دون كلمة المرور.

وستكون عملية الحماية مشفرة من بطريقة النهاية للنهاية، وهي الطريقة التي تستخدم في التطبيق لتشفير المحادثات لمنع أي شخص من فهمها.



وسيكون هناك خيار آخر بجانب كلمة المرور يتيح توليد رقم سري من 64 خانة يجعل من الاستحالة معرفته لتجنب أي كلمات مرور متوقعة.

وتمكن المشكلة في الميزة الجديدة في واتساب بكون المحادثات ستصبح غير قابلة لفك التشفير بمجرد نسيان كلمة المرور أو الرقم السري الذي تم توليده، ما يعني أن ضياع كلمة المرور يعني ضياع فرصة فتح النسخ الاحتياطية مرة أخرى.

يُشار أن واتساب تختبر حاليًا عدة مزايا على تطبيقها؛ منها ميزة تسمح للمستخدم ارسال رسالة ومن ثم حذفها تلقائيًا عندما يفتحها المستقبل لمرة واحدة فقط، وميزة التحكم في جودة الفيديو قبل ارساله وإمكانية ارساله بجودة عالية لأول مرة.