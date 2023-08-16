واتساب توفر خدمة الرسائل المرئية فورية "الفيديو" في الإمارات العربية المتحدة

طرح تطبيق الرسائل المتبادلة واتساب أحدث مِيزة -الرسائل الفورية المرئية(الفيديو) - في الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.



الرسائل المرئية "الفيديو" أصبحت متوفرة في الإمارات



أصبح الآن بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب إرسال رسائل فيديو قصيرة وسريعة.



وتجدر الإشارة إلى ان هذه الفيديوهات ليست مقاطع الفيديو العادية المتواجدة في معرض الهاتف، بل هي عبارة عن مقاطع في الوقت الفعلي وكلها موجودة في نافذة مدتها 60 ثانية.





ويمكن الآن للمستخدم تصوير ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية في المحادثات، من خلال رسائل الفيديو الفورية التي تسمح اختبار اللحظات المميزة لمدة تصل إلى 60 ثانية.



والجدير بالذكر أنها آمنة، فهي محمية بخدمة التشفير من الدرجة الأولى من طرف إلى طرف.

كيفية إرسال الرسائل المرئية الفورية "الفيديو" عبر واتساب



كل ما عليك هو النقر فوق خيار الميكروفون على نافذة الدردشة، والتبديل إلى وضع الفيديو، والضغط بشكل متواصل لتسجيل الفيديو القصير الخاص بك.



ومن المهم أن يعرف المستخدم أنه يتم تشغيل الفيديو بشكل تلقائي على كتم الصوت، لكن بنقرة واحدة، فإنه يمكن إلغاء الكتم وتسجيل الفيديو بكل سهولة.



يُذكر أن هذه الخدمة كانت قد أعلن عنها تطبيق الرسائل القصيرة واتساب في وقت سابق كاشفًا عن توفرها في عدد من الدول حول العالم.

ومؤخرًا تم الإعلان عن تواجد هذه الخدمة المميزة في الإمارات العربية المتحدة على أن تتوفر في جميع الدول لاحقًا.

