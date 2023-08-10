واتساب يطرح ميزة جديدة لمجوعات الدردشة.. تساعد على تمكين المشرف أكثر

يحرص تطبيق الرسائل واتساب على إطلاق ميزات جديدة بين فترة وأخرى من أجل التسهيل على المستخدمين، ومؤخرًا أطلق التطبيق عدد جديد من الميزات.

واتساب تطرح ميزة جديدة لمجموعات الدردشة

ذكرت تقارير خاصة لـ موقع وابيتا انفو التقني أن تطبيق واتساب من المقرر أن يقدم ميزة مراجعة مشرفي المجموعات للمحادثات الجماعية على نسخة اندرويد التجريبية، مما يسمح للمشاركين بالإبلاغ عن الرسائل المتعلقة بالمسؤولين.

وسيكون الخيار الجديد متاحا داخل شاشة إعدادات المجموعة لمشرفي المجموعة، وبمجرد تفعيل هذا الخيار سيتمكن جميع المشاركين في الدردشة الجماعية من الإبلاغ عن الرسائل المشتركة في المحادثة إلى مشرفي المجموعة.

وبعد الإبلاغ عن الرسالة سيكون مشرف المجموعة قادراً إما على إزالة الرسالة للجميع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على أهمية المحتوى المبلغ عنه.

كما ذكر التقرير ان هذه الميزة تمكن مجموعات الدردشة من الحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة داخل الدردشة، وهي ميزة قد تلقى ترحيبًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق الأشهر.

وستمكن هذه الميزة الجديدة مشرفي المجموعات الحصول على المساعدة في مراقبة المجموعة حتى عندما لا يكونون داخلها وستُدرج الرسائل التي تحتاج إلى مراجعة في قسم جديد في شاشة معلومات المجموعة.

وميزة مراجعة المشرف الجديدة للدردشات الجماعية متاحة حاليا لبعض المختبرين التجريبيين الذين يقومون بتثبيت احدث إصدار تجريبي للواتساب لتحديث اندرويد.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب أطلق في الفترة الاخيرة الكثير من الميزات الجديدة لعل أبرزها تعديل الرسالة بعد إرسالها الذي أصبح متاحًا على كافة الأجهزة.

