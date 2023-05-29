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تحديث جديد من واتس اب.. التسجيل بـ اسم المستخدم

تاريخ النشر: 29 أيّار / مايو 2023 - 09:19
واتساب ستسمح لمستخدميها باختيار اسم مستخدم خاص بالتحديث الجديد
Shutterstock

اعلن تطبيق واتس اب الخاص بالرسائل القصيرة عن تحديث جديد من خلال برنامج Google Play Beta، سيرفع إصدار التطبيق إلى 2.23.11.15.

تحديث جديد من واتس واب

يعمل واتس اب حالياً على إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعداد واختيار اسم مستخدم خاص بهم في التطبيق، وسيتم توفير هذه الميزة في تحديث قادم من التطبيق.

ويترقب المستخدمون حول العالم هذه الميزة التي من المتوقع أن تحظى باهتمام كبير، حيث يمكن لهم استخدام التطبيق دون الحاجة للكشف عن رقم الهاتف.

واتساب ستسمح لمستخديمها باختيار اسم مستخدم خاص بالتحديث الجديد  
سيتم توفير قسم مخصص لهذه الميزة في إعدادات التطبيق: الملف الشخصي.

وبفضل إمكانية اختيار اسم المستخدم، سيحصل مستخدمو التطبيق على فرصة إضافية لتعزيز الخصوصية في حساباتهم حيث سيقدم واتس اب للمستخدمين القدرة على التواصل مع الآخرين عن طريق إدخال اسم المستخدم داخل التطبيق، دون معرفة أرقام هواتفهم.

متى سيتم تفعيل هذه الميزة؟

وما تزال هذه الميزة قيد التطوير ولم تكشف الشركة بعد عن وقت التحديث القادم او متى سيتمكن المستخدمون من تفعيلها .

واعلن التطبيق في التفترة الأخيرة عن إطلاق عدد كبير من الميزات من بينها إمكانية تعديل الرسالة بعد 15 دقيقة من إرسالها، إلى جانب المزيد من الميزات المهمة.

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