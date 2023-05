تحديث جديد من واتس اب.. التسجيل بـ اسم المستخدم

اعلن تطبيق واتس اب الخاص بالرسائل القصيرة عن تحديث جديد من خلال برنامج Google Play Beta، سيرفع إصدار التطبيق إلى 2.23.11.15.

WhatsApp is working on introducing usernames to the app https://t.co/LqmjjKNpNu

يعمل واتس اب حالياً على إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعداد واختيار اسم مستخدم خاص بهم في التطبيق، وسيتم توفير هذه الميزة في تحديث قادم من التطبيق.

ويترقب المستخدمون حول العالم هذه الميزة التي من المتوقع أن تحظى باهتمام كبير، حيث يمكن لهم استخدام التطبيق دون الحاجة للكشف عن رقم الهاتف.



سيتم توفير قسم مخصص لهذه الميزة في إعدادات التطبيق: الملف الشخصي.

وبفضل إمكانية اختيار اسم المستخدم، سيحصل مستخدمو التطبيق على فرصة إضافية لتعزيز الخصوصية في حساباتهم حيث سيقدم واتس اب للمستخدمين القدرة على التواصل مع الآخرين عن طريق إدخال اسم المستخدم داخل التطبيق، دون معرفة أرقام هواتفهم.

WhatsApp is working on usernames so you can keep your mobile number private https://t.co/qejkNREXNL pic.twitter.com/aYQCMVzkjO

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 25, 2023