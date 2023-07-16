لعل أكثر ما يقلق أي شخص عند رغبته بتغيير هاتفه هو ضياع المحادثات عبر تطبيق المراسلات الفوري الأشهر "واتساب" القديمة وصعوبة أستعادتها.

كيفية استعادة رسائل واتساب بعد تغيير هاتفك وبدون نسخها احتياطيًا في الأندرويد:

عند شراء هاتف جديد، تكون عملية نقل المحتويات من صور ورسائل وأرقام من أصعب الأمور التي علينا القيام بها، وخاصة رسائل واتساب لا سيما في حال لم تحفظ نسخة احتياطية من المحادثات.

استعادة الدردشات عن طريق غوغل درايف:

قم بالغاء تثبيت تطبيق واتساب على جهازك ثم اعد تحميله من جديد، أدخل رقم الهاتف الذي تريده، بعد أن تدخل رقم هاتفك سيقوم واتساب بفتخ نافذة من أجل استعادة الدردشات عبر واتساب من خلال غوغل درايف، كل ما عليك هو الضغط على Restore.

نأخذ هذه العملية وقتًا طويلًا، لكن وفور الانتهاء من العملية الاستعادة ستظهر لك نافذة من اجل استكمال التسجيل في التطبيق.

استعادة الدردشات من خلال نسخة واتساب

حتى وأن لم تمنح تطبيق الرسائل السريعة خيار حفظ الرسائل تلقائيًا ونسخها في غوغل درايف، سيعمل التطبيق على حفظ الرسائل لديك، وعند رغبتك استعادة هذه الرسائل عليك القيام بالخطوات التالية:

اذهب إلى مدير الملفات عبر جهازك " File Manager".

اذهب إلى ملف واتساب اثم اضغط على قاعدة البيانات Database.

إعادة تسمية الملف لتسهيل الوصول إليه Rename.

حذف تطبيق الواتساب وإعادة تحميله.

اتباع الخطوات المطلوبة من أجل التسجيل في التطبيق مجددًا.

امنح التطبيق الأذن من أجل استعادة الرسائل بشكل تلقائي من خلال غوغل درايف.



كيفية استعادة رسائل واتساب بعد تغيير هاتفك في الأيفون:

يمتلك آي كلاود iCloud نسخة احتياطية للرسائل عبر واتساب، ادخل إلى التطبيق ثم اذهب إلى إعدادات Setting، اذهب إلى الدردشة Chat، ثم اضغط على استعادة الدردشة Chat Backup.