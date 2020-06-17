واتساب يطلق خدمة جديدة للمدفوعات في البرازيل

يمضي Facebook قدمًا في خططه للاستفادة من الأسواق الناشئة واستقطاب التجارة الإلكترونية إلى منصاته.

كشف تطبيق WhatsApp، تطبيق المراسلة الشهير الذي قام Facebook بشرائه في عام 2014، عن خدمة مدفوعات جديدة، WhatsApp Pay، والتي ستسمح للمستخدمين بإرسال الأموال إلى بعضهم البعض مجانًا أو إجراء عمليات شراء من الشركات الصغيرة وجعل العملية سلسة كإرسال رسالة عبر التطبيق حيث ستسهل عملية الدفع من نظير إلى نظير للمستخدمين، كما أن النظام سوف يتكامل مع Facebook Pay بحيث يتم حفظ معلومات بطاقة المستخدمين عبر كلتا الخدمتين.

تم إطلاق الخدمة في البرازيل وهو أول طرح للمدفوعات على مستوى البلاد على WhatsApp، ويجدر الإشارة إلى تعليقات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام بأن الشركة ستعطي الأولوية لإدخال الميزة في أربعة أسواق: البرازيل والمكسيك وإندونيسيا والهند.

WhatsApp Pay

صرّحت WhatsApp “إن جعل المدفوعات بسيطة يمكن أن يساعد في جلب المزيد من الشركات إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح فرص جديدة للنمو”.

“بالإضافة إلى ذلك، نحن نجعل إرسال الأموال إلى الأحباء أمرًا سهلاً مثل إرسال رسالة، الأمر الذي لا يمكن أن يكون غيره أكثر أهمية لأن الأشخاص بعيدون عن بعضهم البعض.”

تأتي هذه الخطوة بينما يواصل Facebook محاولاته لتسهيل التسوق على المنصة، مما يسمح له بجمع البيانات حول أنماط الإنفاق، والتنافس مع Amazon للتجارة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد بدأت في طرح خدمة Facebook Pay، على منصتها الرئيسية على Facebook وتطبيق Messenger، بينما أطلقت الشهر الماضي Facebook Shops للسماح للبائعين بإنشاء واجهات متاجر رقمية على Facebook أو Instagram .

وقالت WhatsApp، إن الشركات الصغيرة، التي يمكنها بالفعل الرد على أسئلة المستخدمين وتحميل كتالوج للمنتجات في إصدار أعمال WhatsApp، يجب أن تدفع 3.99 في المائة “رسوم معالجة لتلقي مدفوعات العملاء”، مضيفةً أن هذا “مشابه لما قد يدفعونه بالفعل عند قبول معاملة بطاقة الائتمان “.

وقالت الشركة أن النظام سيدعم بطاقات الخصم أو الائتمان من Banco do Brasil وNubank وSicredi عبر بطاقات Visa وMastercard، مضيفة أنه “تم بناء نموذج مفتوح لاستقبال المزيد من الشركاء في المستقبل”.