واتساب يعتزم بدء عرض الإعلانات مطلع العام القادم

منشور 23 أيّار / مايو 2019 - 09:20
قالت شركة فيسبوك إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020
قالت شركة فيسبوك إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020
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قالت شركة فيسبوك إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020

أكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر إعلانات على تطبيق واتساب للمراسلات النصية المملوك لها خلال أشهر، في خطوة للاستفادة تجاريا من المنصة بحسب سكاي نيوز .

وقالت شركة فيسبوك إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020، في محاولة للاستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق للترويج للمنتجات والتسويق.

وبلغ عدد مستخدمي واتساب، المملوك لشركة فيسبوك، أكثر من مليار ونصف المليار شخص، إلا أن هذا القرار لم ينل ترحيب الكثيرين من مستخدمي التطبيق والذين يعتبرون الإعلانات بمثابة "إزعاج".

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Via SyndiGate.info


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