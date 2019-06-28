واردات آسيا من نفط إيران تنخفض لأدنى مستوى في خمس سنوات

أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية، اليوم الجمعة، أن واردات آسيا من النفط الخام الإيراني انخفضت في مايو أيار لأدنى مستوياتها، فيما لا يقل عن خمس سنوات، بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما في ظل العقوبات الأميركية، بينما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.

وبلغ إجمالي واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا 386 ألفا و21 برميلاً يومياً في مايو، بانخفاض نسبته 78.5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، مسجلاً أدنى مستوى شهري منذ 2014، وفقاً لبيانات جمعتها رويترز.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرتها صحيفة "فونكه" أن التجارة بين ألمانيا وإيران انهارت في ظل تأثير العقوبات الأميركية.

وتكشف بيانات من غرفة التجارة الألمانية أن أحجام التجارة بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت 49 بالمئة، خلال أول أربعة أشهر من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، مع مواصلة الأحجام التراجع.

ويُظهر الانخفاض، إلى حجم إجمالي قدره 529 مليون يورو، إثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تعاقب الشركات التي تمارس أعمالاً مع إيران عبر حرمانها من الوصول إلى السوق الأميركية.