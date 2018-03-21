واردات الأردن من النفط ومشتقاته ترتفع 41% في يناير

كانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في يناير 2017 نحو 176 مليون دينار

أظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع قيمة واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته 40.8% في يناير/كانون الثاني إلى 247.8 مليون دينار (حوالي 349.5 دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2017.



وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في يناير 2017 نحو 176 مليون دينار.



ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.



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