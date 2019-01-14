واردات الصين من النفط ترتفع عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في ديسمبر 2018

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام في ديسمبر كانون الأول ارتفعت نحو 30 بالمئة على أساس سنوي إلى ثاني أعلى مستوى.

وجاء ذلك بدعم من زيادة في مخزونات شركات التكرير الصغيرة المستقلة في نهاية العام والتي سعت إلى استغلال كامل حصصها السنوية فضلا عن استيراد شحنات لإجراء اختبارات على مصفاتين جديدتين خاصتين.

هذا وبلغت شحنات النفط إلى الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، في ديسمبر كانون الأول 43.78 مليون طن، بما يعادل 10.31 مليون برميل يوميا، لتظل فوق مستوى العشرة ملايين رميل يوميا للشهر الثاني على التوالي، ودون المستوى القياسي البالغ 10.43 مليون برميل يوميا بقليل والذي سجلته في نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لبيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبالنسبة للعام 2018 بأكمله، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 10.1 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 461.9 مليون طن، أو 9.42 مليون برميل يوميا. ويجعل ذلك الصين أكبر مستورد للنفط الخام للعام الثاني على التوالي، بعد أن تفوقت على الولايات المتحدة على أساس سنوي في 2017.

وينطوي نمو واردات 2018 على زيادة قدرها 846 ألف برميل يوميا بما يزيد عن صافي نمو 2017 البالغ 770 ألف برميل يوميا وبما يعادل حجم استهلاك هولندا أو تركيا.

وصدرت الصين كمية قياسية من منتجات الوقود المكررة العام الماضي عند 58.64 مليون طن بارتفاع نسبته 12 بالمئة مقارنة مع 2017، مدعومة بكمية أكبر من حصص التصدير الحكومية لتخفيف فائض محلي متزايد من الوقود.

هذا وبلغت واردات الغاز، بما في ذلك عبر أنابيب الغاز وشحنات الغاز الطبيعي المسال، مستوى قياسيا مرتفعا عند 9.23 مليون طن بارتفاع 17 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من 2017. وكان المستوى القياسي الشهري السابق 9.15 مليون طن وجاء في نوفمبر تشرين الثاني.

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