واردات الصين من النفط الخام السعودي ترتفع بـ 43% في أبريل على أساس سنوي

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 43% الشهر الماضي مما أعاد السعودية لتصبح المزود الأول للخام لثاني أكبر اقتصاد في العالم مدفوعة بتزايد الطلب من مصاف خاصة جديدة.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من السعودية وصلت إلى 6.30 مليون طن أو 1.53 مليون برميل يومياً مقارنةً بتوريد 1.07 مليون برميل يومياً في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت واردات النفط الصينية من روسيا إلى 6.12 مليون طن أو 1.49 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 1.35 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان من العام الماضي.

واستوردت الصين 3.24 مليون طن من النفط الخام من إيران مع تكثيف الشركات لعمليات الشراء قبل انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لكبار المشترين للنفط الإيراني والتطبيق الكامل للعقوبات.

وبلغت كمية الشحنات من فنزويلا 1.9 مليون طن في أبريل نيسان بما يمثل ارتفاعا نسبته 85% مقارنة بشهر مارس آذار بينما بلغت واردات الخام العراقي 3.31 مليون طن.