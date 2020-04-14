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واردات الصين من النفط الخام ترتفع بـ 4.5% في مارس على أساس سنوي

منشور 14 نيسان / أبريل 2020 - 10:09
واردات الصين من النفط الخام ترتفع بـ 4.5% في مارس على أساس سنوي
ارتفعت الواردات في الربع الأول من العام خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 127.19 مليون طن بما يوازي 10.2 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك
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أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي مع تخزين المصافي

أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 4.5 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي مع تخزين المصافي لشحنات نفط أقل سعرا على الرغم من تراجع الطلب المحلي على الوقود وخفض معدلات التكرير بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

وبحسب البيانات الرسمية من الإدارة العامة للجمارك فقد استوردت الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، 41.1 مليون طن من النفط وهو ما يوازي 9.68 مليون برميل يوميا.

وهذا الرقم الرسمي المسجل في مارس آذار بالبرميل يوميا مقابل متوسط بلغ 10.47 مليون برميل يوميا لأول شهرين من العام الجاري.

وارتفعت الواردات في الربع الأول من العام خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 127.19 مليون طن بما يوازي 10.2 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات الجمارك.

وذكرت رويترز هذا الشهر تقديرا أعلى لواردات مارس آذار بناء على أرقام فصلية من بيانات الجمارك وبيانات من أشهر سابقة. لكن إدارة الجمارك أصدرت في البيانات الرسمية معدلا أقل للواردات الفصلية.

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Via SyndiGate.info


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