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واردات قياسية للصين من الغاز المسال في ديسمبر متخطية اليابان للشهر الثاني

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:54
استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر
اليابان تحافظ علي تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية
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الصين استوردت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر

أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون اليوم أن الصين استوردت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب الأرقام، استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16 بالمئة عن واردات نوفمبر، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو 7 بالمئة عن الشهر السابق.

وتفوقت الصين على اليابان من حيث أحجام واردات الغاز المسال للمرة الأولى في نوفمبر وواصلت تقدمها الشهر الماضي.

ولم يصدر البلدان البيانات الشهرية الرسمية بعد وثمة تذبذب في بيانات الشحن البحري.

كان المحللون في وود ماكينزي قالوا إن اليابان تحافظ علي تقدمها كأكبر مستورد للغاز المسال من حيث الأحجام السنوية، لكن توقعوا أن تتخلى عن الصدارة للصين في 2022، وفقا لـ"رويترز".

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Via SyndiGate.info


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