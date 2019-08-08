واشنطن تحظر رسمياً توقيع عقود عامة مع هواوي

كشفت الادارة الأمريكية الأربعاء عن وثيقة بالقواعد التي تُحظّر رسميّاً على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينيّة أخرى توقيع عقودٍ مع الأسواق الأمريكية، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وهذه القواعد الموقّتة ستمنع بدءا من 13 أغسطس على أيّة وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصَّل، من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.

وبالواقع، فإن هذه القواعد تأتي تنفيذا لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونغرس بوقت سابق هذا العام.

وتنصّ الوثيقة على جواز منح اعفاءات "في ظروف معيّنة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدراليّة، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنيّة.

ويُعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على هواوي في الولايات المتحدة. ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.