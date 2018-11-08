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واشنطن تستهدف وقف صادرات إيران النفطية دون ارتفاع الأسعار

واشنطن تستهدف وقف صادرات إيران النفطية دون ارتفاع الأسعار
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