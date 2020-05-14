وزراء تجارة العشرين يبحثون اليوم إجراءات تخفيف آثار الوباء

أعلنت السعودية - الرئيس الحالي لأعمال مجموعة العشرين - عن عقد اجتماع وزراي استثنائي اليوم (الخميس) للنظر في الإجراءات الجارية حاليا لتخفيف آثار وباء فيروس كورونا، حيث ينتظر أن يكون محور النقاش بحث عمليات إصلاح الأنظمة المتعددة الأطراف وبناء المرونة اللازمة في سلاسل التوريد والاستثمار طويل المدى على المستوى الدولي.

وتعقد رئاسة السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين اليوم وسط التركيز على التقدم المنتظر أن تكون قد أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين المنعقد في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي.

وسيناقش الوزراء بالتحديد الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 المصممة للتخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.

وسيرأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الاجتماع، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ وذلك للوقوف على الجهود التي أقرت في الاجتماعات السابقة، بشأن تقليل عوامل تعطل التجارة وسلال الإمداد العالمية، بالإضافة إلى استعادة الثقة وضمان استمرارية التجارة من خلال العمل على تعزيز وضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية، والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود.

وسيكون ملف الآثار المترتبة على تفشي جائحة الكورونا، سيد البنود في هذا الاجتماع لبحث إجراءات الاستجابة لفيروس (كوفيد - 19)، في وقت ستقيم المجموعة مستوى تقدم الإجراءات التي وضعها القادة والوزراء للاستجابة للآثار واسعة النطاق للفيروس على حركة التجارة والاستثمار وضمان تيسير التجارة وتنظيمها، والتي سيتم على ضوئها تبني مجموعة العشرين سلاسل إمداد عالمية وستحرص على حمايتها من العوائق غير الضرورية ومن عوامل تعطل التجارة للحد من آثارها السالبة.

وتعمل مجموعة العشرين باستمرار على تقوية الاستثمار الدولي وتعزيز وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتأثرة بسبب الجائحة، حيث شهدت الاجتماعات السابقة جهدا كبيرا في سبيل تعزيز العمل الذي حققته المجموعات الدولية لتقديم تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر جائحة (كوفيد - 19) على التجارة والاستثمار الدوليين، وتحديدا على سلاسل الإمداد بالإضافة إلى طرح حزمة من الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة اللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس أمام الأنشطة والقطاعات العاملة في مجالات التجارة والاستثمار.