وزير الاقتصاد الألماني: الشركات قد تتعرض لعواقب جديدة بسبب موجة ثالثة لكورونا

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من عواقب حدوث موجة كورونا ثالثة بالنسبة للشركات، وذلك قبل اجتماعه اليوم مع ممثلي روابط اقتصادية، وفقا لـ"الألمانية".

وقال ألتماير لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي) اليوم: "من الممكن ألا يزدهر الاقتصاد، إذا كان لدينا موجة ثالثة من الإصابات".

وأكد الوزير الاتحادي أنه لهذا السبب لابد من تنسيق كل شيء بحيث يتم فتح الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تجنب حدوث وضع مأساوي كما هو الحال في دول مجاورة، لافتا إلى أن الاختبارات الذاتية للكشف عن كورونا من الممكن أن تساعد بقوة في ذلك.

يشار إلى أن المعهد الاتحادي المعني بالأدوية والمنتجات الطبية يعول على إصدار أول اختبارات ذاتية في مارس القادم.

وأضاف ألتماير أنه إلى جانب الاختبارات الذاتية، هناك أيضا كثير من الأمور المحورية الأخرى التي يعتزم مناقشتها اليوم مع ممثلي القطاعات الاقتصادية.

ومن المقرر خلال "القمة الاقتصادية" اليوم التشاور بصفة خاصة بشأن التنفيذ البطئ للمساعدات الاقتصادية، إلى جانب قرارات الحكومة والولايات التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء.

يشار إلى أن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا تطالب بخطط يمكن التعويل عليها لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي كورونا. كما تم انتقاد تمديد الإغلاق المقرر في الوقت الحاضر حتى 7 مارس بشدة من جانب القطاعات المتضررة. وأعربت روابط عن استيائها من تباطؤ دفع المساعدات وكثرة الإجراءات البيروقراطية.