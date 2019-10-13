وزير المالية الكويتي يرفض اعتماد التقديرات الأولية للموازنة الجديدة لضخامتها

أعلن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف أن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020 والتي بلغت 27.7 مليار دينار (91.3 مليار دولار).

وأضاف الحجرف، اليوم الأحد، وفقاً لموقع الوزارة الرسمي، أن الوزارة حثت جميع الجهات على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، وإلا ستضع الوزارة التقديرات بدلاً من الجهات وعلى الجهات الالتزام بتقديرات الوزارة.

ودعا الحجرف، خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته، إلى تعاون الجهات الحكومية معها لتحديد أولويات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات ستعقد في الفترة من 15-29 أكتوبر/ تشرين الأول بهدف تقديم يد العون والمساعدة للجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.

وقال الحجرف إن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملاً ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصاً، بينما لم تستلم ميزانيات من 13 جهة، مضيفاً أن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية لتكون هناك أولويات للجهات الحكومية.

ونظمت وزارة المالية الكويتية ملتقى المالية العامة السنوي الثاني بحضور الجهات الحكومية المختصة بإعداد ميزانية دولة الكويت بهدف توجيه الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها، والالتزام بإدخال بياناتها على نظم إدارة مالية الحكومة بالمواعيد المحددة.

وشددت الوزارة خلال الملتقى على تبنّي جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020، وضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد.

وفي يناير/ كانون الثاني، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات إلى 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2019-2020 بعجز متوقع قدره 6.1 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.