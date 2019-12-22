وزير النفط الكويتي: نأمل أن تعود الأمور لطبيعتها فيما يخص المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بنهاية 2019

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في اجتماعهم خلال هذا الشهر.

وأضاف الفاضل للصحفيين أن هناك "انعكاسات طيبة" لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض.

وأكد أن استقرار أسعار النفط يعود أيضا إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن الدراسات تتوقع استمرار استقرار الأسواق خلال النصف الأول من العام متمنيا حدوث ذلك.

من جانب آخر قال الفاضل إنه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لينخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وأضاف الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر الكويت "نأمل أن تسوى الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود لطبيعتها".