مطارات دبي تستقبل طائرتين يقودهما طياران من أصحاب الهمم لأول مرة في التاريخ

عبر مسؤولون من مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة اكزيكيوجت، ونادي الليونز الدولي عن ترحيبهم الحار من دبي بالملاحين من أصحاب الهمم اللذان يقومان بقيادة طائرتين صغيرتين في رحلة حول العالم، وذلك في مسعى لرفع نسبة الوعي حول ضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

ويمتلك هذا المشروع الذي ينظمه نادي الليونز الدولي هدفاً واضحاً يتمثل في الترويج على صعيد عالمي لإدماج الأشخاص أصحاب الهمم ومكافحة التمييز ضدهم، وجمع الأموال لصالح جمعية (الإنسانية والاندماج).

وسيقطع الطياران اللذان يستخدمان الكراسي المتحركة، 80 ألف كيلومتر في غضون تسعة أشهر، وذلك عبر 40 دولة وست قارات، وعبر 150 نقطة انطلاق. وفريق الدعم لهذه المبادرة هم جميعاً أعضاء سابقين في مشروع " سولر امبلس" وجميعهم من المتطوعين.

وقال عيسى الشامسي، نائب الرئيس لعمليات المباني في مؤسسة مطارات دبي: "تعتبر مطارات دبي من المدافعين المتحمسين عن حقوق أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. ونحن فخورون بأن نكون مرتبطين بهذه القضية النبيلة، ونحيي هؤلاء الطيارين لمهارتهم والتزامهم بهذه المهمة الهامة."

ويمضي الطياران وقفة قصيرة في دبي تمتد لخمسة أيام، ما سيسمح لهما بالاتصال مع المسؤولين المحليين ووسائل الإعلام لتعزيز قضيتهما. كما سيحضران منتدى المنطقة الدستورية لنوادي الليونز الدولية، والذي سيعقد في دبي، وسيحضره 3,000 موفد من إفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الآسيوية.

وستقوم مؤسسة مطارات دبي ومؤسسة اكزيكيوجت خلال تواجد الفريق برعاية هبوط الطائرات، وركنها، ومناولتها. وهذه هي المرة الاولى في تاريخ المطار التي يستقبل فيها طائرتين يقود كل منهما طيار من أصحاب الهمم.

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