الإمارات تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 25 ألف درهم

وظائف جديدة في الإمارات برواتب تصل إلى 25 ألف درهم

من المتوقع أن ترتفع الرواتب في الإمارات بنسبة 4.8 في المائة في عام 2019، مع زيادة أعلى على الأرجح في علوم الحياة والسلع الاستهلاكية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة وفقًا لما ذكرته ميرسير للاستشارات العالمية.

ولا تزال توقعات التوظيف الشاملة في الإمارات إيجابية، مع ما يقرب من 50 في المائة من الشركات التي تسعى إلى زيادة عدد الموظفين و 45 في المائة تتطلع إلى الحفاظ على عدد الموظفين. أعلنت 3% من الشركات عن تجميد الرواتب في عام 2018 مقارنة بـ 10 في المائة في عام 2016.

وإذا كنت تبحث عن وظيفة، فإن بوابة الإعلانات المبوبة في خليج تايمز، KT Buzzon، قد أدرجت فرص عمل مثيرة برواتب تصل إلى 25000 درهم أو أكثر:

فئات الوظائف

الفئة أ

نطاق الرواتب: 25000 درهم وما فوق

1- جراح

2- أخصائي أمراض جلدية

3-استشاري طب الجنين والأم (MFM)

4-أخصائي أمراض النساء والتوليد

الفئة ب

نطاق الرواتب: من 20.000 درهم إلى 25000 درهم

1-طبيب أسنان

2-رئيس أعمال لشركة مصاعد رائدة

الفئة ج

نطاق الرواتب: 15000 درهم إلى 20000 درهم

1 – مهندس مشروع – كهرباء

2-ممارس عام لمركز طبي

3 – مدير مبيعات – علم الجمال / أمراض جلدية

الفئة د

نطاق الرواتب: 10.000 درهم إلى 15000 درهم

1 – مهندس – ألمنيوم وزجاج

2- مهندس مدني

3-منسق تسويق

4- مدقق نظام المعلومات

5- مشرف موقع (مدني)

6- معالج تنفسي

لمزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف وغيرها: https://buzzon.khaleejtimes.com/

اقرأ أيضًا:

كيف تتعامل مع زميل صعب المراس؟

تعرف على كيفية الإجابة عن سؤال الراتب المُتوقّع

كيف تحدد مستويات رواتب الموظفين في الشرق الأوسط؟