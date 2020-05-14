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وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020 وهو الأكبر في التاريخ

منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 09:08
الطلب العالمي على النفط يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020 وهو الأكبر في التاريخ
حذرت الوكالة من أن عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا ستكون لها "عواقب وخيمة" على سوق النفط
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قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، وهو الأكبر في التاريخ، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

هذا وحذرت الوكالة من أن عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا ستكون لها "عواقب وخيمة" على سوق النفط
 
وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو أيار، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل نيسان.
 
وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.
 
وقالت الوكالة "النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19".

وكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط في 2020 بمعدل 9.3 مليون برميل يوميا
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Via SyndiGate.info


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