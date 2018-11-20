وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط تتجه نحو ضبابية غير مسبوقة

وكالة الطاقة الدولية

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن أسواق النفط تدخل في فترة غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وقال بيرول لمؤتمر تنظمه إكينور النرويجية "ندخل فترة غير مسبوقة من الضبابية في أسواق النفط، لذلك من المهم للغاية أن تكون النرويج موردا للنفط والغاز يمكن التعويل عليه".

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