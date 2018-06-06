قطر

عدلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الإئتماني االنظرة المستقبلية لدولة قطر من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف عند "AA-".

وذكرت الوكالة، أن تعديل النظرة المستقبلية لقطر جاء نتيجة نجاح البلاد في إدارة التداعيات الناجمة عن الأزمة الخليجية منذ 5 يونيو 2017.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية، إلى أن قطر نجحت في إدارة تداعيات الأزمة التي اندلعت منتصف العام 2017، إلى جانب ضخ المزيد من السيولة للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي، بعد وقف تدفق ودائع غير المقيمين لبعض الوقت، وكشفت أن الدوحة نجحت في تضييق العجز المالي، مع توقعات بأن تتحول موازنتها إلى فائض في العام 2019.

وحسب وكالة فيتش، فإن ضخ قطر سيولة نقدية قيمتها 40 مليار دولار بالقطاع المصرفي، حقق الاستقرار المالي وخفف من أثر التدفقات الخارجة من أموال غير المقيمين.

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