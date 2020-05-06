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وكالة موديز تعدل نظرتها لـ10 بنوك سعودية من مستقرة إلى سلبية

منشور 06 أيّار / مايو 2020 - 06:57
وكالة موديز تعدل نظرتها لـ10 بنوك سعودية من مستقرة إلى سلبية
الريال السعودي
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أكدت وكالة Moody's التصنيفات الإئتمانية لـ 11 بنكاً سعودياً، بينما عدلت من نظرتها المستقبلية لـ 10 من هذه البنوك من مستقرة إلى سلبية.

أكدت وكالة Moody's التصنيفات الإئتمانية لـ 11 بنكاً سعودياً، بينما عدلت من نظرتها المستقبلية لـ 10 من هذه البنوك من مستقرة إلى سلبية.

وبينت Moody's أن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يأتي نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.

هذا ويرجع تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية  إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة.
وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو 33% العام الجاري ونحو 25% في 2021.

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Via SyndiGate.info


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