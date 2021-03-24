وكالة Fitch تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة

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تعديل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها عند B-
وكالة Fitch:
- تعديل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها عند B-
- تعديل النظرة المستقبلية للعراق يعكس انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية.
- تصنيف العراق يقيده الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور.
- توقع نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74% قبل ارتفاع تدريجي صوب 80% على المدى المتوسط.
- المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق.
- توقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.
Via SyndiGate.info
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