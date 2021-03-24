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وكالة Fitch تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 10:05
وكالة Fitch تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة
المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق
أبرز العناوين
تعديل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها عند B-

وكالة Fitch:

- تعديل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها عند B-

- تعديل النظرة المستقبلية للعراق يعكس انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية.

- تصنيف العراق يقيده الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور.

- توقع نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74% قبل ارتفاع تدريجي صوب 80% على المدى المتوسط.

- المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق.

- توقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.

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كلمات دالة:اقتصاد العراق

Via SyndiGate.info


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