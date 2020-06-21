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وكالة "Moody's" تؤكد تصنيف 8 بنوك في الإمارات وتخفض نظرتها المستقبلية الى سلبية

منشور 21 حزيران / يونيو 2020 - 09:06
وكالة "Moody's" تؤكد تصنيف 8 بنوك في الإمارات وتخفض نظرتها المستقبلية الى سلبية
الدرهم الإماراتي
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أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين " Moody's" التصنيفات طويلة الأجل لثمانية بنوك في الإمارات بينما خفضت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية .

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين " Moody's" التصنيفات طويلة الأجل لثمانية بنوك في الإمارات بينما خفضت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية .

وأوضحت الوكالة إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني في ظل بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً.

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Via SyndiGate.info


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