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وكالة Moody's تثبت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B2

منشور 21 نيسان / أبريل 2020 - 10:03
الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا
وكالة Moody's تثبت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B2
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ثبتت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى  B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة .

ثبتت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى  B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة . كما وتوقعت المؤسسة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي.

وبحسب Moody's فإن من شأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أن تجعل أدائ الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا".
 

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Via SyndiGate.info


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