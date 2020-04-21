وكالة Moody's تثبت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B2

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ثبتت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة .
ثبتت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة . كما وتوقعت المؤسسة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي.
وبحسب Moody's فإن من شأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أن تجعل أدائ الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا".
Via SyndiGate.info
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