وكالة Moody's تثبت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B2

ثبتت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة . كما وتوقعت المؤسسة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي.

وبحسب Moody's فإن من شأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أن تجعل أدائ الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا".

